При строительстве новой трассы М12 археологи нашли древний город

Так, здесь зафиксированы элементы сложной планировочной структуры — незастроенная центральная «площадь», улица, усадебная застройка, а также некрополь. Все это намекает на неординарный статус поселения, которое, очевидно, выполняло административные функции — в нем проживали представители элиты.

Ученые обнаружили стилосы, книжные переплеты, наконечники стрел, десяток пломб, а также богатую коллекцию христианской мелкой пластики, представленной различными видами нательных крестиков и других украшений. Особенно порадовали археологов двухсторонние подвески-иконки. Аналогичные круглые образки присутствуют на широкой территории от Киева до Белозерья, но при этом они немногочисленны. По своему качеству и сохранности образок из Чаадаева — один из лучших.

А самая редкая находка — равносторонний крест, отличающийся расширяющимися лопастями и рельефным изображением распятия. Изделия датируются X–XI веками, то есть относятся к раннему этапу христианизации Руси.

Кстати, запустить движение по двадцати шести из тридцати семи километров второго этапа М12 автодоровцы планируют уже осенью. По мнению дорожников, этот отрезок примет на себя немалую часть трафика, который сейчас идет по Южному обходу города Владимир.