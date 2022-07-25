Московские светофоры перестали мигать желтым светом по ночам

Более 3000 светофорных объектов, расположенных в Москве, перестанут мигать желтым сигналом по ночам. До последнего времени, с полуночи до шести часов утра, все московские светофоры переходили на подобный режим, чтобы не вынуждать водителей стоять без движения на перекрестке, повинуясь красному сигналу перед совершенно пустой дорогой.

«Желтый-мигающий» позволял экономить немало времени автомобилисту, путешествующему по ночной Москве. Но ЦОДД решил, что это слишком хорошо для жителей города. И, ссылаясь на ужасы и опасности со стороны неких «ночных гонщиков», решил ввести ив период с 00.00 по 06.00 часов «дневной» режим работы всех городских светофоров, с использованием не только желтого, но и красного с зеленого цветов.

Отныне, ожидая «на красный» в ночной тишине, как перед вами через перекресток «проедет» пустота, вспоминайте тихим добрым словом Дептранс Москвы и его ЦОДД: отнимать под благовидными предлогами у автовладельцев «лишнее» время, «лишнюю» возможность парковки и «лишнюю» возможность проезда, его сотрудники умеют в совершенстве.