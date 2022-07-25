Трасса до Суздаля обещает перестать быть «дорогой смерти»

По заказу Упрдор «Москва — Нижний Новгород» началась разработка проектной документации на капремонта участка от Владимира до Суздаля. После того, как работы будут выполнены, число полос будет увеличено до четырех против нынешних двух. Это должно радикально сократить количество ДТП, которые сейчас происходят почти ежедневно.

Помимо расширения проезжей части, планируется установка освещения и разделительных барьеров ограждения, а также обустройство одноуровневых развязок для организации левых поворотов.

Финансирование на разработку проекта выделено из средств федерального бюджета. А вот сами строительные работы начнутся только после получения положительного заключения госэкспертизы.

И продолжая тему «дорожных» новостей. Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», в черте города Покров на федеральной трассе М7 появились крупные выбоины и глубокие колеи, поэтому дорожники приняли решение срочно начинать ремонт этого участка. И как только работы стартовали, «федералку» мгновенно парализовали многочасовые пробки.