Собянин назвал магистраль в черте Москвы, которую решили сделать платной

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 1 января 2023 года Московский скоростной диаметр (МСД) будет бесплатным для жителей столицы и области, платить за проезд будут только транзитные автомобилисты.

– Сегодня мы приняли еще одно важное решение — МСД будет бесплатным для жителей Москвы и Подмосковья. Для транзитных автомобилистов с 1 января 2023 года вводится плата за проезд, — написал он в своем telegram-канале.

Московский скоростной диаметр соединит Симферопольское шоссе с платной дорогой М11 «Москва — Санкт-Петербург». Кроме того, он имеет ответвление к строящейся трассе М12 «Москва — Казань». МСД также свяжет такие столичные вылетные шоссе, как Дмитровское, Алтуфьевское, Ярославское, Щелковское, Каширское, Варшавское, а также шоссе Энтузиастов, Рязанский и Волгоградский проспекты.