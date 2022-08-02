В Крыму начали штрафовать за неоплаченную парковку

Неудивительно, что бюджет Ялты за прошедшие полгода заработал на автомобилистах всего 1 500 000 рублей. Теперь, когда для нарушителей установлены санкции, суммы должны стать гораздо более внушительными! Хотя тарифы — по московским меркам — просто копеечные: за час парковки легковому автомобилю придется заплатить от 35 до 50 рублей.

И заплатить действительно выгоднее, чем гасить штраф, поскольку наказание за неоплаченную стоянку составит 1000 рублей. Любопытно, что новая мера касается не только Ялты, но и всего Крыма, где паркингам только предстоит появиться.

Для фиксации нарушителей будут использоваться передвижные комплексы «Дозор-М». Это значит, что между парковочными зонами начнут курсировать контролеры, фиксирующие номера машин, хозяева которых не внесли плату.

Вообще, ехать нынешним летом на крымские пляжи — идея так себе, если не сказать, что откровенно неудачная. Российский берег Черного моря не готов принять гостей ни по транспортной доступности, ни по части отелей-ресторанов да прочих развлечений.