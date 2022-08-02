В Крыму начали штрафовать за неоплаченную парковку

Фото: sk-intour.ru.
Любители добираться на своем автомобиле до Крымского полуострова наверняка слышали, что власти Ялты еще год назад создали муниципальную систему платных парковок: в городе сейчас действуют 36 парковок на 565 платных мест. Однако платить ни туристы, ни горожане не спешили отдавать рубли за стоянку, так как штрафа за соответствующее нарушение просто не было.
Алексей Кованов

Неудивительно, что бюджет Ялты за прошедшие полгода заработал на автомобилистах всего 1 500 000 рублей. Теперь, когда для нарушителей установлены санкции, суммы должны стать гораздо более внушительными! Хотя тарифы — по московским меркам — просто копеечные: за час парковки легковому автомобилю придется заплатить от 35 до 50 рублей.

И заплатить действительно выгоднее, чем гасить штраф, поскольку наказание за неоплаченную стоянку составит 1000 рублей. Любопытно, что новая мера касается не только Ялты, но и всего Крыма, где паркингам только предстоит появиться.

Для фиксации нарушителей будут использоваться передвижные комплексы «Дозор-М». Это значит, что между парковочными зонами начнут курсировать контролеры, фиксирующие номера машин, хозяева которых не внесли плату.

Вообще, ехать нынешним летом на крымские пляжи — идея так себе, если не сказать, что откровенно неудачная. Российский берег Черного моря не готов принять гостей ни по транспортной доступности, ни по части отелей-ресторанов да прочих развлечений.

парковка, штрафы, ПДД, КоАП, платная парковка
2 августа 2022
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