На Дальнем Востоке бесплатная «китайская» трасса превращается в «платник»

— Российско-китайский автомобильный мост завершает работу в тестовом режиме, что означает переход на платную систему проезда. С 10 августа плату необходимо вносить на пункте взимания платы (ПВП), расположенном при въезде на мост. Размер платы за проезд зависит от высоты автомобиля и количества его осей, — сказано в релизе, распространенном министерством.

Движение по мосту открыли только 10 июня 2022 года в тестовом режиме, хотя он был готов к эксплуатации еще два года назад: российский Минстрой официально разрешил ее еще в мае 2020. Но с тех пор сооружение простаивало из-за коронавирусных ограничений.

Тестовый режим эксплуатации подразумевал бесплатный проезд. На данный момент движение по мосту разрешено только для грузового транспорта, хотя он в состоянии пропускать в сутки, помимо 630 грузовиков, еще 164 автобуса и 68 легковушек. Ранее губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что средняя стоимость проезда одной машины по мосту составить 8700 рублей.