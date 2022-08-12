Без транспондеров: на российских «платниках» появились терминалы автоматического проезда

Речь идет об автоматах, считывающих банковские карты для оплаты проезда. Полосы с подобным типом оплаты обозначаются желтым знаком с изображением карт.

Датчики автоматически определяют категорию транспортного средства, сопоставляют ее с тарифом и стоимость выводится на дисплей терминала. Водителю останется лишь приложить карточку для оплаты и продолжить свой путь.

Аналогичные устройства готовятся к введению на трассе М4 «Дон», как наиболее загруженной магистрали, а также ряде других участков платных дорог.

Платные автомобильные дороги не просто становятся реальной альтернативой вечно простаивающим в пробках «обычным» дорогам, но и стремительно набирают популярность как у простых водителей, так и у представителей бизнеса. И это понятно: «платники» экономят нервы, время и деньги. Однако только при условии, что автовладелец знает, как ими правильно пользоваться. Портал «АвтоВзгляд» разобрался во всех нюансах эксплуатации скоростных магистралей в серии актуальных публикаций.