Без транспондеров: на российских «платниках» появились терминалы автоматического проезда

Фото: Автодор
Первые автоматические терминалы приема платежей за проезд, позволяющие беспрепятственно проезжать по платным участкам, появились на 46 километре трассы М1 «Беларусь». Преодоление пропускного пункта занимает не более пяти секунд. Далее аналогичные комплексы появятся и на других «платниках».
Лика Затворная

Речь идет об автоматах, считывающих банковские карты для оплаты проезда. Полосы с подобным типом оплаты обозначаются желтым знаком с изображением карт.

Датчики автоматически определяют категорию транспортного средства, сопоставляют ее с тарифом и стоимость выводится на дисплей терминала. Водителю останется лишь приложить карточку для оплаты и продолжить свой путь.

Аналогичные устройства готовятся к введению на трассе М4 «Дон», как наиболее загруженной магистрали, а также ряде других участков платных дорог.

Платные автомобильные дороги не просто становятся реальной альтернативой вечно простаивающим в пробках «обычным» дорогам, но и стремительно набирают популярность как у простых водителей, так и у представителей бизнеса. И это понятно: «платники» экономят нервы, время и деньги. Однако только при условии, что автовладелец знает, как ими правильно пользоваться. Портал «АвтоВзгляд» разобрался во всех нюансах эксплуатации скоростных магистралей в серии актуальных публикаций.

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12 августа 2022
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