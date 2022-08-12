Из GLT в «ГЛТ»: один из ведущих грузоперевозчиков меняет название

Смена названия — это очень амбициозный и смелый шаг в период, когда транспортные компании стараются снижать финансовые издержки. ТЭК «ГЛТ», напротив, вкладывает средства в изменение большинства элементов фирменного стиля — цветовой гаммы, логотипа, шрифтов, слогана и названия, делая его новым, удобным и легко узнаваемым.

Это не первый шаг на пути реформирования компании. Уже идет работа по оцифровке логистических и производственных бизнес-процессов, внедрению новых кадровых и управленческих решений. В обозримом будущем — стратегически важное обновление автопарка. Именно такие планы озвучило руководство компании «ГЛТ» на торжественном мероприятии в честь своего юбилея — четверть века компания успешно решает вопросы транспортной логистики в России.