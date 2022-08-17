«Яндекс Карты» научились автоматически оптимизировать маршрут по нескольким точкам

— «Яндекс Карты» теперь не только строят, но и оптимизируют маршруты, чтобы не пришлось ездить из одного конца города в другой. Оптимизировать маршрут можно, когда на нем от четырех до десяти мест, — говорится сообщении сервиса.

Работает новая опция следующим образом. Сначала на карте в приложении, либо в интернет-версии «Карт» следует назначить начальную и конечную точки маршрута, затем указать в произвольном порядке места, через которые необходимо проехать по пути. Далее нужно нажать иконку «оптимизировать».

А после этого сервис сам укажет траекторию, по которой лучше всего перемещаться для посещения указанных мест. Сообщается, что функция оптимизации трека работает при прокладке пешеходных и автомобильных маршрутов, а также для поездок на общественном транспорте.