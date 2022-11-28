Минтранс решил запретить парковку во дворах и на улицах городов

Чиновники предлагает регионам организовывать платную парковку в том случае, если на улице будет занято 85% парковочных мест. Видимо, подразумевается, что эта цифра демонстрирует уровень благосостояния жителей конкретного района. Хотя по-настоящему богатые люди редко живут в «муравейниках». При этом, по мнению Минтранса, на смену парковкам частных авто на улице должны прийти автостоянки и гаражные комплексы. И для того чтобы побудить население к их использованию, необходимо сокращать число обычных парковочных мест.

Сама история выглядит несколько странно. Конечно, желание зарабатывать присутствует у любого ведомства на генетическом уровне. Однако необходимо понимать, что подобная инициатива будет поощрять региональные власти не к тому, чтобы создавать комфортную дорожную инфраструктуру, а наоборот: пользуясь ее несовершенством, «выдаивать» из автовладельцев последние деньги.

Да и вообще, для государства логичнее было бы заботится о снижении стоимости мобильности, а не о том, как вообще выдавить автомобили из нашей жизни.