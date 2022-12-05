Почему трасса М11 «Нева» станет быстрее, но дороже

Автолюбители, путешествующие по этому платному маршруту, сегодня испытывают когнитивный диссонанс, когда после быстрой и бессветофорной магистрали оказываются на 50-километровом отрезке, плотно насыщенном населенными пунктами и знаками ограничения скорости. Скоро эту проблему решат и от Москвы до Санкт-Петербурга можно будет проехать без выезда на дороги общего пользования.

В итоге время на дорогу с 6 часов сократиться до 5! Иными словами, время путешествия на автомобиле приблизится к длительности поездки на «Сапсане», которая составляет 3 часа 45 минут. А что с экономикой процесса? В среднем, билет на «Сапсан» до Петербурга стоит 2500 рублей, а плата за проезд на автомобиле составит около 2300. Правда, необходимо учесть и цену бензина, на который придется потратить минимум 3500. Другими словами, поездка на авто после введения еще одного платного участка становится относительно выгодной только если в машине будет не менее 3-х человек.