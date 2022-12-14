Во Владимирской области открыли еще один участок трассы М12 Москва-Казань

Президент РФ Владимир Путин дал старт движению по второму участку трассы М12 Москва-Казань во Владимирской области. По дороге протяженностью 58,2 км можно объехать города Петушки, Костерево, Лакинск, села Пекша и Ворша, а также деревню Колокши. Что касается стоимости, то это 229 рублей для легковых автомобилей и 687 — для грузовых. Тарифы единые, они не зависят от дня недели и времени суток.

В ходе открытия нового участка глава государства также одобрил предложение заместителя председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина назвать трассу М12 Москва-Казань, которую потом продлят и до Екатеринбурга, и до Тюмени, «Восток». Напомним, что его в ходе всероссийского голосования выбрали сами граждане.

На сегодняшний день водителям доступно уже три участка новой скоростной магистрали: один в Московской области и два — во Владимирской. В сентябре 2023 года госкомпания «Автодор» планирует открыть движение до Арзамаса (Нижегородская область), а в декабре — до Казани. Трасса протяженностью 811 км позволит сократить время в пути почти в два раза — с 12 до 6,5 часов.