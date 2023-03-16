Счетная палата: чем ровнее дорога, тем больше на ней жертв

На заседании комитета Госдумы по транспорту аудитор Счетной палаты Валерий Богомолов озвучил свою версию увеличения числа погибших на отремонтированных трассах.

— Там, где дороги приведены в отличное состояние, где прошел ремонт и капремонт, увеличивается смертность. Люди начинают ехать быстрее, а дополнительное освещение, разметка и предупреждения устанавливаются не сразу, — считает Богомолов.

Напомним, что согласно статистике Минтранса РФ, за 2022 год было отремонтировано 26 800 км федеральных и региональных дорог. Это на 6% больше чем годом ранее. Параллельно было построено порядка 1600 км новых автотрасс, что превышает показатель 2021 года на 15%.

Заметим, что российские магистрали сейчас строятся и реконструируются в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На данный момент около половины федеральных и региональных направлений уже приведены в нормативное состояние. Весь нацпроект рассчитан на период до 2030 года.

В конце 2022 года правительство резко сократило финансирование строительства и ремонта целого ряда транспортных объектов. Отложив, в частности, прокладку обходов подмосковного Орехово-Зуево и Краснодара. Вторая «кольцевая» в Санкт-Петербурге лишилась проектного финансирования. Возведение трансконтинентальной трассы «Меридиан», которая должна соединить Белоруссию и Казахстан, заморожено. Как и проект шоссе между Екатеринбургом и Краснодаром с заходом в Саратов. Кроме того, «обнулены» все проекты «расшивки» узких мест на трассах «Автодора» в Подмосковье. Счетная палата должна быть довольна: ровных дорог в стране планируется сделать меньше, что, по логике аудиторов, сбережет несколько жизней…