Геополитический затор: как Си Цзиньпин превратил Москву в «пешеходную зону»

Явление председателя Си Цзиньпина в России напрочь вышибло из акатуальной информационной повестки даже тему годовщины «Крымской весны». В день прилета китайского гостя ради удобства его перемещений российские спецслужбы сильно загодя перекрывали кучу улиц в центре столицы — перед, во время и после его встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным.
Из-за этого, например, вечером 20 марта куча народу добралась с работы домой уже ближе к полуночи. Чтобы на следующий день вновь отправиться на работу и… вновь оказаться в «китайских» пробках. Поскольку у г-на Си и его команды 21 марта была куча встреч и переговоров с российским премьером Михаилом Мишустиным и членами Правительства РФ.
Опять по всему центру столицы весь день устраивали перекрытия движения. Настолько жестокие, что на некоторых улицах скорость 100 метров за 25 минут можно было считать за счастье. С одной стороны, оно понятно: надо оказать «уважуху» главному гоеполитическому партнеру и обеспечить его безопасность — мало ли что взбредет в голову каким-нибудь укродиверсантам. Но с другой…
Для большинства российских жителей, у кого особо нет времени на просмотр патриотических программ на центральных каналах телевизора, вся эта российско-китайская геополитика — штука крайне далекая и малоинтересная.
Людям бы денег как-то заработать на жизнь, да дождаться окончания военных действий на Украине — чтобы летом спокойно в Крым с семьей на отдых съездить. А Си там приехал или не Си — человеку по большому счету все едино…
Когда ты так смотришь на мир и «толкаешься» в жесточайших заторах непойми из-за кого, в голову невольно начинают приходить всякие странные мысли. Например о том, что тебя и тысячи таких же как ты явно держат за бессловестных холопов. И что властям по большому счету плевать на тебя: поскольку в угоду призрачной геополитике они позволяют себе столь свинское отношение к рядовому гражданину. Неужели ни у кого из российских организаторов программы пребывания товарища Си не возникло даже мысли о том, какой негативный эффект на умы горожан окажет подобное транспортное обеспечение визита?
Даже ради проездов кортежа Путина Москву не перекрывают настолько сильно и так надолго! И при этом как-то умудряется же наш президент попадать туда, куда ему нужно тогда, когда он пожелает. Сравниваем «картинку» от перемещений ВВП на машине по Москве с «пробочными почестями» в отношении Си Цзиньпина и видим: китайского партнера явно обхаживают даже покруче, чем родного Верховного главнокомандующего! Может стоило все это как-то попроще организовать, а? А то свои не поймут…