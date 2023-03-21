Геополитический затор: как Си Цзиньпин превратил Москву в «пешеходную зону»

Явление председателя Си Цзиньпина в России напрочь вышибло из акатуальной информационной повестки даже тему годовщины «Крымской весны». В день прилета китайского гостя ради удобства его перемещений российские спецслужбы сильно загодя перекрывали кучу улиц в центре столицы — перед, во время и после его встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным.

Из-за этого, например, вечером 20 марта куча народу добралась с работы домой уже ближе к полуночи. Чтобы на следующий день вновь отправиться на работу и… вновь оказаться в «китайских» пробках. Поскольку у г-на Си и его команды 21 марта была куча встреч и переговоров с российским премьером Михаилом Мишустиным и членами Правительства РФ.

Опять по всему центру столицы весь день устраивали перекрытия движения. Настолько жестокие, что на некоторых улицах скорость 100 метров за 25 минут можно было считать за счастье. С одной стороны, оно понятно: надо оказать «уважуху» главному гоеполитическому партнеру и обеспечить его безопасность — мало ли что взбредет в голову каким-нибудь укродиверсантам. Но с другой…

Для большинства российских жителей, у кого особо нет времени на просмотр патриотических программ на центральных каналах телевизора, вся эта российско-китайская геополитика — штука крайне далекая и малоинтересная.