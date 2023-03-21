Геополитический затор: как Си Цзиньпин превратил Москву в «пешеходную зону»

фото globallookpress.com
Куча геополитических смыслов трехдневного посещения руководителем КНР Си Цзиньпином Москвы рассыпается в прах для водителя, который из-за этого китайца — пусть и самого главного — добирается до дома в течение четырех часов там, где обычно дорога занимает один час. Портал «АвтоВзгляд» размышляет об очевидных, но незаметных для высоких политиков аспектах визита лидера сопредельного государства.
Максим Строкер

Явление председателя Си Цзиньпина в России напрочь вышибло из акатуальной информационной повестки даже тему годовщины «Крымской весны». В день прилета китайского гостя ради удобства его перемещений российские спецслужбы сильно загодя перекрывали кучу улиц в центре столицы — перед, во время и после его встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным.

Из-за этого, например, вечером 20 марта куча народу добралась с работы домой уже ближе к полуночи. Чтобы на следующий день вновь отправиться на работу и… вновь оказаться в «китайских» пробках. Поскольку у г-на Си и его команды 21 марта была куча встреч и переговоров с российским премьером Михаилом Мишустиным и членами Правительства РФ.

Опять по всему центру столицы весь день устраивали перекрытия движения. Настолько жестокие, что на некоторых улицах скорость 100 метров за 25 минут можно было считать за счастье. С одной стороны, оно понятно: надо оказать «уважуху» главному гоеполитическому партнеру и обеспечить его безопасность — мало ли что взбредет в голову каким-нибудь укродиверсантам. Но с другой…

Для большинства российских жителей, у кого особо нет времени на просмотр патриотических программ на центральных каналах телевизора, вся эта российско-китайская геополитика — штука крайне далекая и малоинтересная.

фото globallookpress.com

Людям бы денег как-то заработать на жизнь, да дождаться окончания военных действий на Украине — чтобы летом спокойно в Крым с семьей на отдых съездить. А Си там приехал или не Си — человеку по большому счету все едино…

Когда ты так смотришь на мир и «толкаешься» в жесточайших заторах непойми из-за кого, в голову невольно начинают приходить всякие странные мысли. Например о том, что тебя и тысячи таких же как ты явно держат за бессловестных холопов. И что властям по большому счету плевать на тебя: поскольку в угоду призрачной геополитике они позволяют себе столь свинское отношение к рядовому гражданину. Неужели ни у кого из российских организаторов программы пребывания товарища Си не возникло даже мысли о том, какой негативный эффект на умы горожан окажет подобное транспортное обеспечение визита?

Даже ради проездов кортежа Путина Москву не перекрывают настолько сильно и так надолго! И при этом как-то умудряется же наш президент попадать туда, куда ему нужно тогда, когда он пожелает. Сравниваем «картинку» от перемещений ВВП на машине по Москве с «пробочными почестями» в отношении Си Цзиньпина и видим: китайского партнера явно обхаживают даже покруче, чем родного Верховного главнокомандующего! Может стоило все это как-то попроще организовать, а? А то свои не поймут…

превышение скорости, безопасность дорожного движения, премиальный сегмент, премиум-сегмент
21 марта 2023
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