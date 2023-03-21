Новая версия Kaiyi E5 и другие неприлично дешевые седаны в России

Если кто-то еще не в курсе, то в начале 2023 года на мощностях калининградского «Автотора», некогда выпускающего «корейцев» и модели баварской BMW, стартовала сборка бюджетых легковушек ранее неизвестной нам марки Kaiyi. Первой ласточкой стал седан с модельным индексом Е5, получивший заурядную внешность и единственный бензиновый двигатель мощностью 147 сил. Компанию мотору составила бесступенчатая коробка передач, а привод — исключительно передний.

Напомним, что этот автомобиль — сильно переосмысленный седан Chery Arrizo 7, претерпевший ряд существенных доработок. Пока в продаже доступна лишь единственная версия Kaiyi E5 — «люксовая». Ценник начинается от 1,9 млн. рублей. Но если немного подождать, то с апреля сток «разбавит» более дешевый вариант исполнения, который окажется не дороже 1,6 млн. рублей.

Вы удивитесь, но в рознице все еще можно отыскать корейский Hyundai Solaris за минимум 1,4 млн. руб. Речь идет о седане в стандартной комплектации Active, вооруженной бензиновым движком о 100 «лошадях». Коробка передач — «механика», привод — передний.