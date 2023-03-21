Новая версия Kaiyi E5 и другие неприлично дешевые седаны в России

Если кто-то еще не в курсе, то в начале 2023 года на мощностях калининградского «Автотора», некогда выпускающего «корейцев» и модели баварской BMW, стартовала сборка бюджетых легковушек ранее неизвестной нам марки Kaiyi. Первой ласточкой стал седан с модельным индексом Е5, получивший заурядную внешность и единственный бензиновый двигатель мощностью 147 сил. Компанию мотору составила бесступенчатая коробка передач, а привод — исключительно передний.
Напомним, что этот автомобиль — сильно переосмысленный седан Chery Arrizo 7, претерпевший ряд существенных доработок. Пока в продаже доступна лишь единственная версия Kaiyi E5 — «люксовая». Ценник начинается от 1,9 млн. рублей. Но если немного подождать, то с апреля сток «разбавит» более дешевый вариант исполнения, который окажется не дороже 1,6 млн. рублей.
Вы удивитесь, но в рознице все еще можно отыскать корейский Hyundai Solaris за минимум 1,4 млн. руб. Речь идет о седане в стандартной комплектации Active, вооруженной бензиновым движком о 100 «лошадях». Коробка передач — «механика», привод — передний.
Региональные дилеры сообщают также и о наличии «двоюродного» Kia Rio по схожей цене и с аналогичными техническими характеристиками. А на 200 000 дешевле выйдет отечественная LADA Vesta в «классическом» исполнении и с механической коробкой передач. Мотор — на 106 «скакунов». Тут, правда, стоит добавить, что речь идет о дореформенных машинах 2021—2022 годов выпуска.
Видимо, не зря в прошлом году дилеры прятали модель от глаз потребителей с целью максимально распродать подпадающие под программу государственной поддержки упрощенную LADA Granta. Сейчас же «Весту» несложно найти в шоурумах, причем не только в кузове «седан», но и «универсал». Скажем больше: никаких сложностей не составит и покупка «подогретой» Vesta Sport, на которую ритейлеры навешивают скидки в преддверии выхода на рынок обновленной версии с шильдиком NG.
Однако самым дешевым автомобилем на рынке по прежнему остается неутомимая LADA Granta. Причем судя по количеству предложений, складские площадки дилеров «Грантой» буквально переполнены. Заплатив немногим больше 700 000 «деревянных», покупатель получит машину в том самом упрощенном исполнении без антиблокировочной системы тормозов, подушек безопасности и других «примочек». Естественно, модель будет прошлого года выпуска. На выбор — седан и даже лифтбэк.
А вот при доплате минимум 50 000 рублей уже можно присмотреться к «Гранте», не лишенной «эйрбегов». Впрочем, если вы не сильно торопитесь, то лучше дождаться появления ABS, которая вернется в перечень оснащения до конца весны.
* — В статье указаны цены, рекомендованные заводом-изготовителем.