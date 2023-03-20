Шок и трепет: визит Си Цзиньпина в Россию перекроит авторынок

Как во времена СССР «русский с китайцем — братья на век» были какое-то время, так и сейчас Владимир Путин и Си Цзиньпин демонстрируют полнейшие совет да любовь перед оскалом милитаристов запада. Характерно, что председатель Си после недавнего переизбрания на пост «главного китайца» первый свой зарубежный маршрут проложил именно в Москву.
Для всевозможных политологов и кухонных комментаторов это — повод для массы глубокомысленных выводов и геополитических прогнозов. Им на потеху пресс-службы российского и китайского лидеров всегда обтекаемо бубнят о «продуктивных обменах мнениями» и «подписании ряда важных межгосударственных документов». И все довольны.
Между тем, главное в подобных случаях всегда остается строго за кадром. Международные дела — это само собой. Но китайцы не были бы китайцами, если не пытались выкрутить абсолютно любую ситуацию в пользу для своего кармана. Помните как недавно белорусский «бацка» Александр Лукашенко летал в Китай к Си Цзиньпину? Разумеется, им там было о чем «перетереть за политику». Но главное другое: белорусский лидер привез из своего восточного вояжа более полутора десятков новых межгосударственных экономических соглашений. О проектах которых до визита в Пекин публике толком ничего не было известно.
Неужели кто-то думает, что Путин и Си не будут заниматься ровно тем же, но только в Москве? Что касается сферы автопрома: вряд ли руководство России не видит, что в текущих условиях через пару лет миллионам россиян просто не на чем станет ездить. И радикально решить эту проблему вряд ли возможно лишь с помощью продукции АВТОВАЗа, «серого» импорта и ввоза китайских автомобилей через наши заградительные пошлины.
Выходом из сложившейся парадигмы мог бы стать изящный маневр, аналогичный тому, который осуществили в свое время с Волжский автозаводом, фактически передав его под контроль Renault в 2012 году. Вроде и производство осталось в России, и машины с конвейера пошли относительно нормальные — по сравнению с жигулевской «классикой» и переднеприводными «зубилами». Путин и Си вполне могут потихоньку, но принципиально договориться, например, о повторении аналогичного опыта, но уже с китайцами. Иной вариант — ведение таможенного режима наибольшего благоприятствования для китайских импортеров автотранспорта.
В обоих случаях это не сулит ничего хорошего всему исконно-российскому в автопроме страны. Но, подозреваю, что рядовой российский автомобилист не задумываясь предпочтет любой современный презренно-китайский кроссовер патриотической, но кондовой LADA Granta — при условии сопоставимой цены машин. Как бы антипатриотично это ни выглядело.