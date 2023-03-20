Шок и трепет: визит Си Цзиньпина в Россию перекроит авторынок

Как во времена СССР «русский с китайцем — братья на век» были какое-то время, так и сейчас Владимир Путин и Си Цзиньпин демонстрируют полнейшие совет да любовь перед оскалом милитаристов запада. Характерно, что председатель Си после недавнего переизбрания на пост «главного китайца» первый свой зарубежный маршрут проложил именно в Москву.

Для всевозможных политологов и кухонных комментаторов это — повод для массы глубокомысленных выводов и геополитических прогнозов. Им на потеху пресс-службы российского и китайского лидеров всегда обтекаемо бубнят о «продуктивных обменах мнениями» и «подписании ряда важных межгосударственных документов». И все довольны.

Между тем, главное в подобных случаях всегда остается строго за кадром. Международные дела — это само собой. Но китайцы не были бы китайцами, если не пытались выкрутить абсолютно любую ситуацию в пользу для своего кармана. Помните как недавно белорусский «бацка» Александр Лукашенко летал в Китай к Си Цзиньпину? Разумеется, им там было о чем «перетереть за политику». Но главное другое: белорусский лидер привез из своего восточного вояжа более полутора десятков новых межгосударственных экономических соглашений. О проектах которых до визита в Пекин публике толком ничего не было известно.