ГИБДД не контролирует, но оформляет: кто заплатит за ДТП из-за дорожной ямы

И трагические результаты новой дорожной политики мы получаем практически ежедневно. Любопытно при этом, что от нее страдают и сами дорожники. На днях, например, в Тамбове под колеса водителя, не нарушавшего ПДД, попали два ремонтника, наносившие разметку ночью в левой полосе, практически никак при этом не обозначив — в нарушение законов, норм и правил — место проведения работ. А все от полной бесконтрольности деятельности дорожных служб.

Дело в том, что власти, справедливо, вроде бы, заботящиеся о том, чтобы излишне ретивые чиновники не кошмарили бизнес, в том числе фактически запретили ГИБДД наказывать строителей за некачественное возведение и ремонт дорог. Сегодня стражи дорожного порядка даже не могут наказать бракоделов за образовавшуюся по их вине яму на дороге. То есть могут, но только после того, как в эту яму попадет автомобиль со всеми вытекающими печальными последствиями. И качество дорожного ремонта в стране резко упало, вызвав, повторимся, рост аварийности. И, что любопытно, угодивший в яму водитель далеко не всегда может получить с дорожных бракоделов компенсацию за поврежденную машину. Хотя шансы все же есть.