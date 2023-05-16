ГИБДД не контролирует, но оформляет: кто заплатит за ДТП из-за дорожной ямы

И трагические результаты новой дорожной политики мы получаем практически ежедневно. Любопытно при этом, что от нее страдают и сами дорожники. На днях, например, в Тамбове под колеса водителя, не нарушавшего ПДД, попали два ремонтника, наносившие разметку ночью в левой полосе, практически никак при этом не обозначив — в нарушение законов, норм и правил — место проведения работ. А все от полной бесконтрольности деятельности дорожных служб.
Дело в том, что власти, справедливо, вроде бы, заботящиеся о том, чтобы излишне ретивые чиновники не кошмарили бизнес, в том числе фактически запретили ГИБДД наказывать строителей за некачественное возведение и ремонт дорог. Сегодня стражи дорожного порядка даже не могут наказать бракоделов за образовавшуюся по их вине яму на дороге. То есть могут, но только после того, как в эту яму попадет автомобиль со всеми вытекающими печальными последствиями. И качество дорожного ремонта в стране резко упало, вызвав, повторимся, рост аварийности. И, что любопытно, угодивший в яму водитель далеко не всегда может получить с дорожных бракоделов компенсацию за поврежденную машину. Хотя шансы все же есть.
Но для начала напомним, что согласно ряду ГОСТов, ямы на наших дорогах имеют полное право на существование! Звучит дико, но это так. Правда, длина «узаконенной» выбоины не должна превышать 15 см, глубина — 5 см, а площадь — 60 квадратных сантиметров. То есть разбил машину из-за такой дыры в асфальте — до свидания, чини «ласточку» за свой счет. Но если она больше — вызывай ГИБДД.
Только инспектор ДПС (никаких тут ОСАГО и КАСКО, как и самостоятельной фиксации) в состоянии правильно оформить все документы, на основании которых пострадавший может рассчитывать на возмещение ущерба. Проверьте, чтобы служивый нарисовал схему ДТП, составил протокол и соответствующий акт, в котором указал все «характеристики» ямы с точностью до миллиметра.
Однако это только начало большого и очень долгого пути.
Затем надо будет провести независимую экспертизу для определения суммы ущерба и со всеми перечисленными бумагами обратиться с претензией к строительной организации, эксплуатирующей дорогу (ГИБДД подскажет координаты бракоделов). Которая, увы, вам в удовлетворении ваших требований откажет. И тогда дорога только одна — в суд.
Который, скорее всего, захочет провести техническую экспертизу, ведь только она способна с большой долей уверенности вынести вердикт: яма ли стала причиной инцидента, или нет. Увы, но очень часто эксперты встают на сторону дорожников, делая виновником ДТП автовладельца. Впрочем, тут многое зависит от адвоката, без которого, к сожалению, подобные тяжбы затевать бессмысленно. В случае победы его услуги (как и расходы на экспертизы, эвакуатор и т. д.) оплатит ответчик.