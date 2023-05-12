«Автодор» тайком повысил стоимость проезда по платным дорогам

Обычно «Автодор» не стесняется и заранее объявляет в СМИ о каждом повышении цен за проезд по платным трассам страны, находящимся в его управлении. Но на этот раз (возможно, ощущая некую неуверенность в своих действиях) компания решила не возмущать умы общественности и увеличила стоимость проезда по четырем из шести «своих» трасс молча. Тарифы выросли в конце апреля на М1 «Беларусь», М4 «Дон», М3 «Украина» и М11 «Нева». Прайсы для ЦКАД и действующего куска М12 «Восток» не тронули.

Стоимость проезда по тем или иным участкам подняли не сильно — примерно на 10 рублей для каждого из участков. Но в рамках совершенно прозрачной логики — чтобы собрать побольше денег именно с отдыхающих. На М1 «Беларусь» — на участке 33—66 км и на М3 «Украина» — на участках 124—150 км и 150—194 км. А на М11 «Нева» и М4 «Дон», по которым отпускники едут до самого конца трасс к Черному морю и в Санкт-Петербург, расценки выросли практически на всем протяжении шоссе.

После этого пиарщики «Автодора» могут сколько угодно рассказывать СМИ о практически бескорыстном служении компании российским автомобилистам. Однако реалии демонстрируют лишь желание дорожников «откусить» по-максимуму от трат автовладельцев на свой отдых. В противном случае повышение не было бы введено в самом конце апреля, четко перед майскими праздниками, когда масса столичных водителей устремляется за город. Видимо, на этот раз руководство компании не сочло даже нужным предупредить их о росте цен. По принципу «да куда ж вы денетесь — с подводной-то лодки».