«Автодор» тайком повысил стоимость проезда по платным дорогам

фото Автодор
Компания «Автодор», управляющая платными дорогами страны, как обычно перед началом сезона отпусков решила увеличить свои доходы. Но на этот раз втихую. Портал «АвтоВзгляд» обнаружил ползучее увеличение расценок для пользователей «платников».
Максим Строкер

Обычно «Автодор» не стесняется и заранее объявляет в СМИ о каждом повышении цен за проезд по платным трассам страны, находящимся в его управлении. Но на этот раз (возможно, ощущая некую неуверенность в своих действиях) компания решила не возмущать умы общественности и увеличила стоимость проезда по четырем из шести «своих» трасс молча. Тарифы выросли в конце апреля на М1 «Беларусь», М4 «Дон», М3 «Украина» и М11 «Нева». Прайсы для ЦКАД и действующего куска М12 «Восток» не тронули.

Стоимость проезда по тем или иным участкам подняли не сильно — примерно на 10 рублей для каждого из участков. Но в рамках совершенно прозрачной логики — чтобы собрать побольше денег именно с отдыхающих. На М1 «Беларусь» — на участке 33—66 км и на М3 «Украина» — на участках 124—150 км и 150—194 км. А на М11 «Нева» и М4 «Дон», по которым отпускники едут до самого конца трасс к Черному морю и в Санкт-Петербург, расценки выросли практически на всем протяжении шоссе.

После этого пиарщики «Автодора» могут сколько угодно рассказывать СМИ о практически бескорыстном служении компании российским автомобилистам. Однако реалии демонстрируют лишь желание дорожников «откусить» по-максимуму от трат автовладельцев на свой отдых. В противном случае повышение не было бы введено в самом конце апреля, четко перед майскими праздниками, когда масса столичных водителей устремляется за город. Видимо, на этот раз руководство компании не сочло даже нужным предупредить их о росте цен. По принципу «да куда ж вы денетесь — с подводной-то лодки».

платная парковка, безопасность дорожного движения, платные дороги, трасса
13 мая 2023
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