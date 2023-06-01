Тормоза: третья беда русской дороги

Тормоза современного автомобиля — достаточно простая и оттого невероятно надежная, возможно даже самая надежная система транспортного средства. Во-первых, невозможно переоценить ее важность на дороге, а во-вторых, простота достигнута за счет десятилетий изысканий и проверок. Проверенная механика, не зацикленная, но подкрепленная электроникой. Каждый узел, каждый элемент имеет принципиальное значение и проходит десятки тестов перед тем, как быть установленным. С чем угодно, но только не с тормозами можно рисковать и надеяться на везение. В случае с коммерческим транспортом сказанное выше нужно утроить: тяжелый груженый автомобиль не имеет право на лишние метры тормозного пути. Естественно, заводские инженеры это прекрасно понимают. А вот автовладельцы — не всегда.

Простой пример — колодки от барабанных тормозных механизмов на грузовиках Горьковского автомобильного завода. Обычный «расходник», меняем чуть ли не ежегодно: стальная пластина с надежно наклеенной или приклепанной фрикционной насадкой. Принцип работы — еще проще: водитель в случае необходимости нажимает на соответствующую педаль, система откликается прижатием колодок к барабану, машина останавливается. Урок физики в средней школе и того сложнее. Однако и тут водители умудряются совершать непростительную ошибку, экономя на собственной безопасности и рискуя жизнями окружающих: в погоне за экономией покупают «аналог» вместо оригинальной детали. Случай массовый, так что завод решил провести испытания — благо, может себе позволить — продукции стороннего производителя. Результаты, мягко говоря, удручающие.

Так, перпендикулярность пластины колодки относительно ее ребра превышает допустимые пределы (0,35 вместо 0,3); перпендикулярность относительно поверхности тормозного барабана превышает допустимые нормы почти вдвое (0,55 вместо 0,3); радиус сферы колодки меньше допустимого (184,87 мм вместо 185,5); толщина обода 3,8 мм вместо 4 мм; толщина ребра 5,28 мм вместо 6 мм. В результате колодка не прилегает к барабану, тормозное усилие распределяется криво, колеса тормозят по-разному. Читай, тормозной путь будет извилистый и долгий. Экономия на металле же приведет к тому, что во время эксплуатации колодка перегреется, железное основание поведет, а фрикционная накладка просто отвалится. Перспектива так себе, согласны? Стоит экономия такой цены?