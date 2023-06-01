Второй шанс: повторит ли трасса М12 судьбу дороги М11

Автозаправочные станции на новой платной автодороге М12 «Восток» заработают уже на старте ее эксплуатации. ГК «Автодор» учла претензии первых пользователей дороги М11 «Нева», которые в свое время отмечали нехватку АЗС на ряде участков магистрали. На основном отрезке М12 (Москва-Казань) уже в момент запуска в конце 2023 года заработают 14 АЗС. В следующем году там откроются еще 10 бензоколонок. Таким образом, пользователи трассы будут обеспечены горючим, стоянками для отдыха и мобильной связью на всем протяжении магистрали. Более полный спектр сервисных услуг, востребованных автопутешественниками (точки общепита, мотели и прочее), появится на М12 позднее.

Напомним, что на данный момент в строй введены три участка М12 общей протяженностью около 105 километров, включая два отрезка-дублера бесплатного шоссе М−7 «Волга» в Московской области и обход города Владимира. Ожидается, что в 2023 году платная трасса М12 «Восток» свяжет Москву и Казань, в 2024 ее дотянут до Екатеринбурга, а позднее она будет продлена до Владивостока.