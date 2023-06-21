Как определить наиболее подходящую для вашей машины скорость на трассе

О том, какую скорость считать «правильной» для конкретного авто задумывается далеко не каждый автомобилист. Большинство действует по принципу: еду +19 км/ч к уровню ограничения. Чтобы и побыстрее, и без штрафов. Однако когда дело происходит на скоростной магистрали, где разрешенный лимит установлен на 110 км/ч, появляются «вопросики».
Выясняется, например, что езда на «нештрафуемых» 130 км/ч оказывается комфортной для водителя далеко не каждой модели авто. Опыт большого количества водителей говорит, что на самом деле оптимальную скорость для вашего автомобиля можно определить, даже не трогаясь с места.
Проще всего это было делать во времена, когда спидометры машин были исключительно механическими. Сейчас чуть ли не на всех современных авто они электронные, но принцип остался тем же. Оптимальную для трассы скорость ваш прибор покажет, когда его стрелка располагается вертикально, «на 12 часов». Понятно, что это не догма. Правильнее говорить о диапазоне оптимальных скоростей — когда стрелка прибора находится где-то между положениями «11 часов» и «1 час».
На спидометрах большинства бегающих сейчас по дорогам России легковушек это соответствует интервалу 90—110 км/ч. У некоторых марок-моделей он может быть немного смещен и находиться в пределах 80—100 км/ч или 100—120 км/ч. Это что касается легковушек с физическими стрелками спидометров. Все чуть интереснее, если перед нами цифровой прибор. Который демонстрирует водителю текущую скорость на мониторе приборной доски сразу в цифрах, без каких-либо намеков на все эти «11 часов», «12 часов» и тому подобного.
В таком случае имеет смысл «залезть» в меню настроек вида приборной панели и выбрать там опцию, визуализирующую показания скорости в виде электронной симуляции циферблата классического спидометра. Глядим на него и действуем по точно тому же алгоритму, что и в случае механического аналога, определяя оптимальный скоростной диапазон движения.
Практика показывает, что в нем у автомобиля на высокой скорости наилучшим образом работают и подвеска, и рулевое управление. А двигатель не демонстрирует повышенный аппетит — как это бывает на скоростях, стремящихся к «максималке».