Как определить наиболее подходящую для вашей машины скорость на трассе

О том, какую скорость считать «правильной» для конкретного авто задумывается далеко не каждый автомобилист. Большинство действует по принципу: еду +19 км/ч к уровню ограничения. Чтобы и побыстрее, и без штрафов. Однако когда дело происходит на скоростной магистрали, где разрешенный лимит установлен на 110 км/ч, появляются «вопросики».

Выясняется, например, что езда на «нештрафуемых» 130 км/ч оказывается комфортной для водителя далеко не каждой модели авто. Опыт большого количества водителей говорит, что на самом деле оптимальную скорость для вашего автомобиля можно определить, даже не трогаясь с места.

Проще всего это было делать во времена, когда спидометры машин были исключительно механическими. Сейчас чуть ли не на всех современных авто они электронные, но принцип остался тем же. Оптимальную для трассы скорость ваш прибор покажет, когда его стрелка располагается вертикально, «на 12 часов». Понятно, что это не догма. Правильнее говорить о диапазоне оптимальных скоростей — когда стрелка прибора находится где-то между положениями «11 часов» и «1 час».