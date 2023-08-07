«Автодор» объявил стоимость проезда по М12 и поднял цены на других трассах

Для владельца легкового автомобиля итоговая стоимость поездки обойдется в 2821 рубль. Путь из Москвы до Владимира стоит 1399 рублей (156,5 км), а от Владимира до Арзамаса — 1422 рубля (259 км). Объезд Балашихи на легковом автомобиле оценен в 130 рублей (Москва — Электроугли), маршрут от столицы до ЦКАД — в 389 рублей, от Москвы до Орехово-Зуева — в 585 рублей (65,5 км).

Как и на других «платниках», находящихся под управлением «Автодора», на М12 будет действовать программа лояльности, позволяющая сэкономить до 15% от стоимости проезда с транспондером T-pass.

Кроме того, компания сообщила о новых условиях, вступающих в силу на ряде участков дорог с 8 августа. Так, для пользователей, которые часто ездят по обходу Ростова-на-Дону (1024—1091 км трассы М−4 «Дон») с транспондерами T-pass, вводятся абонементы на 15 и 40 поездок на 90 дней.

А еще с этой же даты будут точечно скорректированы тарифы, действующие в основном для легкового транспорта с пятницы по воскресенье на отдельных платных отрезках автодорог М−3 «Украина», М−4 «Дон» и М−11 «Нева». Представители госкомпании прямо не говорят, в какую именно сторону перепишут прайсы, но можно с уверенностью предположить, что не в меньшую.