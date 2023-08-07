«Автодор» объявил стоимость проезда по М12 и поднял цены на других трассах

фото tripsavvy.com
Госкомпания «Автодор» анонсировала тарифы за пользование новыми отрезками скоростной дороги М12, которые начнут действовать в сентябре. Их общая протяженность составит 308 км. Таким образом, автомобилист доберется от столицы до конечной точки маршрута, то есть до Арзамаса, преодолев 415,5 км.
Виктор Васильев

Для владельца легкового автомобиля итоговая стоимость поездки обойдется в 2821 рубль. Путь из Москвы до Владимира стоит 1399 рублей (156,5 км), а от Владимира до Арзамаса — 1422 рубля (259 км). Объезд Балашихи на легковом автомобиле оценен в 130 рублей (Москва — Электроугли), маршрут от столицы до ЦКАД — в 389 рублей, от Москвы до Орехово-Зуева — в 585 рублей (65,5 км).

Как и на других «платниках», находящихся под управлением «Автодора», на М12 будет действовать программа лояльности, позволяющая сэкономить до 15% от стоимости проезда с транспондером T-pass.

Кроме того, компания сообщила о новых условиях, вступающих в силу на ряде участков дорог с 8 августа. Так, для пользователей, которые часто ездят по обходу Ростова-на-Дону (1024—1091 км трассы М−4 «Дон») с транспондерами T-pass, вводятся абонементы на 15 и 40 поездок на 90 дней.

А еще с этой же даты будут точечно скорректированы тарифы, действующие в основном для легкового транспорта с пятницы по воскресенье на отдельных платных отрезках автодорог М−3 «Украина», М−4 «Дон» и М−11 «Нева». Представители госкомпании прямо не говорят, в какую именно сторону перепишут прайсы, но можно с уверенностью предположить, что не в меньшую.

авария, ДТП, пробки, платные дороги, дорога
7 августа 2023
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