АЗС с отелями и кафе: платные трассы могут стать еще дороже

На самом деле профильные министерства совместно с региональными властями уже заняты подобной работой, причем в общей концепции развития автотуризма строительство МФЗ занимает ключевую роль. При этом опрошенные коллегами из «Коммерсанта» эксперты считают, что для начала в стране нужно утвердить генеральную схему развития АЗС и только потом пытаться привлечь частные инвестиции.

Оказалось, четкого механизма реализации подобных проектов до сих пор нет. Власти готовы дать преференции бизнесу при подключении к инженерным сетям и организации съездов на МФЗ. Однако что касается урегулирования имущественных и земельных вопросов, однозначной политики не выработано. Пока неясно даже то, смогут ли предприниматели оформлять в собственность созданные ими объекты дорожного сервиса.

Примечательно и то, что первой к созданию МФЗ подключена госкомпания «Автодор», ведающая большинством платных трасс в стране. Многие предприниматели хорошо знают, насколько сложно «зайти» со своим бизнесом под заветное ограждение. И наверняка строительство новых комплексов с организацией дополнительных площадок и съездов позволит госкомпании и дальше регулярно повышать тарифы за проезд. Ведь нам говорят, что значительная часть этих денег идет на содержание трасс. А новшества наверняка потребуют значительных средств.