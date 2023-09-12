Президент Путин пообещал построить скоростное шоссе от Санкт-Петербурга до Владивостока

фото globallookpress.com
Участники VIII Восточного экономического форума (ВЭФ), проходящего во Владивостоке, обсуждают транспортные проблемы дальневосточного региона. Президент России Владимир Путин в своем выступлении определил стратегические планы развития автодорожной сети страны.
Максим Строкер

– Совсем недавно мы открыли участок скоростной автомобильной дороги от Москвы до Арзамаса. К концу текущего года трасса дойдет до Казани, а затем до Екатеринбурга и Тюмени. Хочу сегодня сказать, что мы, безусловно, продолжим этот масштабный проект: скоростные автомобильные магистрали пройдут через Сибирь, Дальний Восток — до Тихого океана, — заявил Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ.

По его словам, планируется создать единый транспортный коридор от Санкт-Петербурга до Владивостока. Путин пояснил, что он станет основой для развития туристической отрасли страны, а также для обеспечения лучшей логистической связи между аграрными и производственными центрами.

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12 сентября 2023
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