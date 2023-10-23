На трассе М12 повысят разрешенную скорость и установят камеры ГИБДД

О перспективах развития трассы М12 «Восток» рассказал глава «Автодора» Вячеслав Петушенко. Он напомнил, что дорога работает в платном режиме на участке Москва-Арзамас протяженностью 415 км, а до конца года ожидается открытие проезда до Казани. Кроме того, по его словам, на магистрали могут появиться скоростные камеры.

— Все зависит от нас, водителей, как мы будем соблюдать ПДД. Если будем безобразничать, будет расти количество ДТП, в том числе со смертельными случаями, то будем камеры ставить. Как будем ездить, так и будем управлять этой дорогой, — подчеркнул он.

Петушенко также не исключил, что разрешенная скорость движения на М12 будет повышена до 130 км/ч с нынешних 110 км/ч. Но сроки увеличения лимита он не сообщил.

По данным ГИБДД, в январе на М12 зафиксировано пять аварий без летального исхода, в марте — 14 с двумя погибшими, в мае — 18 с семью, в июле — 25 с девятью, в августе — 35 ДТП с десятью, а в сентябре — 36 с 11 погибшими.