Теперь официально: всю платную парковку в Москве обозначат синим цветом

Фото: Дептранс Москвы
Летом нынешнего года некоторые участки платной парковки в столице стали обозначать синим пунктиром вместо привычной белой разметки. Теперь московский дептранс официально сообщил, что до конца года «посинеют» и все остальные платные места.
Александр Пономарев

Как сообщил столичный дептранс в своем Telegram-канале, синий пунктир для обозначения парковки можно видеть более чем на 90 улицах города. «Это помогает водителям без сложностей оставить автомобиль там, где разрешена парковка. По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем работать над созданием удобных и безопасных условий дорожного движения для всех в городе», — заявил Максим Ликсутов.

До конца нынешнего года синий пунктир нанесут и на другие участки московских улиц. Дептранс отметил, что синяя разметка позволяет водителям быстро и без лишней сумятицы понять, что перед ними участок платной парковки, даже если знак с типом стоянки остался позади.

парковка, платная парковка, дептранс
31 октября 2023
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