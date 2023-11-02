МВД предлагает ужесточить требования к дорогам ради безопасности

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МВД подготовило и уже согласовало с Минтрансом проект поправок в распоряжение правительства №2438, которое перечисляет обязательные к применению дорожниками и проектировщиками ГОСТы в области безопасности движения. Авторы инициативы объясняют, что это необходимо для снижения аварийности.
Александр Пономарев

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на текст документа, требования направлены на «обеспечение безопасности дорожного движения, сохранение жизни, здоровья и имущества населения», к тому же они позволят сократить аварийность. Частично обязательным предлагается сделать стандарт «Организация и безопасность дорожного движения на автомагистралях и скоростных автомобильных дорогах». Участки трасс со скоростным режимом 130 км/ч должны быть оборудованы искусственным освещением, а скоростные автодороги с режимом до 110 км/ч — внеуличными пешеходными переходами и ограждениями.

При нарушении любого из этих условий «повышенный» скоростной режим отменяется до окончания ремонта — снижается до «стандартных» значений, то есть 90—110 км/ч в зависимости от дороги. Диагональные пешеходные переходы должны быть оборудованы специальными светофорами и пунктирной разметкой. Кнопку вызова разрешающего сигнала следует располагать на высоте 0,8—1,2 метра, а при одновременном движении пешеходов и автомобилей в одной светофорной фазе зеленый для первых должен загораться раньше, чем для вторых.

безопасность дорожного движения, платные дороги, дорога, трасса
2 ноября 2023
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