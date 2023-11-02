МВД предлагает ужесточить требования к дорогам ради безопасности

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на текст документа, требования направлены на «обеспечение безопасности дорожного движения, сохранение жизни, здоровья и имущества населения», к тому же они позволят сократить аварийность. Частично обязательным предлагается сделать стандарт «Организация и безопасность дорожного движения на автомагистралях и скоростных автомобильных дорогах». Участки трасс со скоростным режимом 130 км/ч должны быть оборудованы искусственным освещением, а скоростные автодороги с режимом до 110 км/ч — внеуличными пешеходными переходами и ограждениями.

При нарушении любого из этих условий «повышенный» скоростной режим отменяется до окончания ремонта — снижается до «стандартных» значений, то есть 90—110 км/ч в зависимости от дороги. Диагональные пешеходные переходы должны быть оборудованы специальными светофорами и пунктирной разметкой. Кнопку вызова разрешающего сигнала следует располагать на высоте 0,8—1,2 метра, а при одновременном движении пешеходов и автомобилей в одной светофорной фазе зеленый для первых должен загораться раньше, чем для вторых.