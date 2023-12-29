Найден способ предупреждать водителей об авариях на железной дороге

Опыты с рельсами и проходящими по ним составами в детстве проводили многие из нас. И единственное, что можно по этому поводу сказать смело: спасибо, что живой и без травм. И монетки мы на пути клали, и алюминиевые банки ставили, и пиропатроны бросали. Кстати, о микровзрывах: оказывается, работники железной дороги иногда сами их устраивают, да еще и с ведома начальства. Зачем, рассказывает порта «АвтоВзгляд».

Детство в непосредственной близости от железной дороги, будь то бабушкина дача или родной дом, всегда связано с путями и проходящими по ним поездами: пассажирскими, грузовыми, а если повезет — то с опорой моста или какой-нибудь другой непонятной, но впечатляющей конструкцией. Железная дорога — источник фантастической опасности, но любого ребенка она манит своими видами, звуками и запахами. Так уж повелось и никуда от этого не деться.

Ну а коли рядом есть рельсы (обязательно железнодорожные, трамвайные не подойдут) нужно обязательно положить на них монетку, ведь пионерская молва, которая прекрасно справлялась со своей задачей без всяких интернетов, шепотом доносила, что от такой «диверсии» поезд может сойти с рельс. Конечно, не может, но полученный блинчик из металла сразу становился артефактом, который хранили, которым дорожили и периодически, не всем и не каждому, хвастались. Впрочем, монетка была не единственным фокусом в арсенале юных экспериментаторов.