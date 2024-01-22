Зона платной парковки в Москве расширилась еще на 50 улиц

Фото: globallookpress.com
С 22 января в Москве расширяется зона действия так называемых резидентных парковочных разрешений. В нее вошли еще полсотни участков столичных улиц — стоянка там осталась бесплатной для местных жителей, а всем остальным отныне придется раскошелиться.
Александр Пономарев

Как сообщает сайт столичного правительства, изменения затронули «загруженные автомобилями улицы возле больших жилых комплексов, торговых и бизнес-центров». Благодаря этому водители смогут быстрее находить свободные парковочные места, чтобы оставить машину рядом с домом, утверждают в московском дептрансе.

Вдобавок чиновники анонсировали еще одно грядущее расширение зоны действия парковочных разрешений — ровно через месяц, 22 февраля, в нее войдет еще 31 участок улиц, в том числе возле отдельных домов. Их адреса можно посмотреть на едином транспортном портале.

Как обычно, дептранс не забывает добавлять, что платные парковки «позволяют местным жителям получить приоритет при выборе места возле дома, так как места освобождаются быстрее». За 11 лет существования таких стоянок в Москве «исчезла хаотичная парковка», уверяет ведомство.

— В результате пешеходы, водители и городской транспорт могут безопасно перемещаться по городу, а машины экстренных служб теперь приезжают на вызовы в два раза быстрее, — подчеркнули в столичном правительстве.

парковка, платная парковка, дептранс, собянин
22 января 2024
95

Опрос

Верите ли вы в будущее электромобилей в России?