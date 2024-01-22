Зона платной парковки в Москве расширилась еще на 50 улиц

Как сообщает сайт столичного правительства, изменения затронули «загруженные автомобилями улицы возле больших жилых комплексов, торговых и бизнес-центров». Благодаря этому водители смогут быстрее находить свободные парковочные места, чтобы оставить машину рядом с домом, утверждают в московском дептрансе.

Вдобавок чиновники анонсировали еще одно грядущее расширение зоны действия парковочных разрешений — ровно через месяц, 22 февраля, в нее войдет еще 31 участок улиц, в том числе возле отдельных домов. Их адреса можно посмотреть на едином транспортном портале.

Как обычно, дептранс не забывает добавлять, что платные парковки «позволяют местным жителям получить приоритет при выборе места возле дома, так как места освобождаются быстрее». За 11 лет существования таких стоянок в Москве «исчезла хаотичная парковка», уверяет ведомство.

— В результате пешеходы, водители и городской транспорт могут безопасно перемещаться по городу, а машины экстренных служб теперь приезжают на вызовы в два раза быстрее, — подчеркнули в столичном правительстве.