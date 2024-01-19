Бензин в ипотеку: банкиры готовятся к жуткому дефициту топлива на АЗС

Это не бред, поверьте! Дабы не вызывать нездоровый ажиотаж, сразу скажем, что речь идет о коллаборации «Альфа-Банка» и сети АЗС «Газпромнефть». Такие ребята редко делают что-либо просто так. На этот раз они объявили о запуске сервиса по розничной торговле горючим на бензоколонках!
Схема работает следующим образом. Приезжает человек на АЗС. Допустим, за парой десятков литров высокооктанового. Заправляется, но платит за него лишь 25% цены. А остальное потом отдает, цитирую: «тремя равными платежами раз в две недели». Гениально: бензин — в рассрочку! Как холодильник или телевизор. Что дальше? Стеклоомывающая жидкость — в кредит? Замена зимней резины — в ипотеку?
Как-то чересчур сюрреалистично все это. Ведь купленная в рассрочку вещь остается с вами и пока вы платите, и когда уже расплатились с продавцом. А приобретенный в рассрочку бензин сгорит в двигателе еще до того, как вы осуществите первый платеж в рамках долга. Подобный механизм может пригодиться разве что внезапно оставшемуся без гроша за душой таксисту. Которому нужно хотя бы сколько-то горючего, чтобы заработать. Либо автовладельцу потребовалось срочно поехать куда-то очень далеко, где не ходит общественный транспорт, а денег в кармане нет от слова совсем и зарплата только через неделю.
Тем не менее, существует еще один — достаточно жутковатенький — ответ на вопрос: зачем банкирам и нефтяникам пытаться торговать на АЗС в рассрочку. Не исключено, что этот проект им нужен исключительно для обкатки на живых людях самого принципа торговли в кредит в топливной рознице.
Ведь реализация широким массам граждан чего бы то ни было в долг применяется преимущественно тогда, когда типичному покупателю не по карману приобрести товар за живые деньги. Как, например, в случае покупки автомобиля. Следовательно, отработку продаж топлива на АЗС в долг можно расценивать как подготовку крупного бизнеса к мощнейшему подорожанию бензина и дизеля. После которого ценники на бензоколонках станут в принципе неподъемными для миллионов автовладельцев. То есть для обычного человека единственным вариантом (например, поездки в начале лета на дачу) станет покупка бензина в кредит с последующим его гашением до августа-сентября. Когда придется влезать в новые долги ради эвакуации обратно в город.
Уж не знаю, какое событие может настолько взвинтить цены на АЗС России. Как вариант — повальный выход из строя подсанкционного оборудования на большинстве российских нефтеперерабатывающих заводов. Как произошло недавно на нижегородском НПЗ. Нормальному человеку подобный исход представляется маловероятным. Но банкирам и нефтяникам, похоже, виднее. Вот и готовятся…