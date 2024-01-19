Бензин в ипотеку: банкиры готовятся к жуткому дефициту топлива на АЗС

Это не бред, поверьте! Дабы не вызывать нездоровый ажиотаж, сразу скажем, что речь идет о коллаборации «Альфа-Банка» и сети АЗС «Газпромнефть». Такие ребята редко делают что-либо просто так. На этот раз они объявили о запуске сервиса по розничной торговле горючим на бензоколонках!

Схема работает следующим образом. Приезжает человек на АЗС. Допустим, за парой десятков литров высокооктанового. Заправляется, но платит за него лишь 25% цены. А остальное потом отдает, цитирую: «тремя равными платежами раз в две недели». Гениально: бензин — в рассрочку! Как холодильник или телевизор. Что дальше? Стеклоомывающая жидкость — в кредит? Замена зимней резины — в ипотеку?

Как-то чересчур сюрреалистично все это. Ведь купленная в рассрочку вещь остается с вами и пока вы платите, и когда уже расплатились с продавцом. А приобретенный в рассрочку бензин сгорит в двигателе еще до того, как вы осуществите первый платеж в рамках долга. Подобный механизм может пригодиться разве что внезапно оставшемуся без гроша за душой таксисту. Которому нужно хотя бы сколько-то горючего, чтобы заработать. Либо автовладельцу потребовалось срочно поехать куда-то очень далеко, где не ходит общественный транспорт, а денег в кармане нет от слова совсем и зарплата только через неделю.