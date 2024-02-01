Водители Москвы и Подмосковья назвали уборку дорог этой зимой отвратительной

Нынешняя зима, которая в нашу страну, как известно, всегда приходит неожиданно, в этот раз не просто застала коммунальные службы столицы врасплох, но и по мнению московских автовладельцев продемонстрировала их полную некомпетентность. Так, согласно опросу портала «АвтоВзгляд», четверть водителей (25,5% респондентов) Первопрестольной назвали их работу отвратительной, оценив по пятибалльной шкале на твердую 1, то есть на «кол»!

«Двойку» дорожникам поставили 13,6% опрошенных, «трояк» - 19,5%. На «четверки» и «пятерки» расщедрились 12,8 и 12,8 процентов проголосовавших соответственно. А еще 16% моторизованных граждан «нейтрально» заявили, что «при Лужкове и Громове было лучше».

Иными словами, более 60% водителей столичного региона крайне недовольны властью в этом вопросе. И думается, с ними вполне согласны жители большинства «холодных» регионов, где ситуация с очисткой от осадков улиц и дорог была еще хуже.

И претензии граждан вполне понятны, поскольку если бы товарищи начальники хотя бы четко следовали утвержденным в стране ГОСТам и регламентам, то даже очень снежная зима, которую нам подарил сезон 2023/2024, не привела к таким дорожным коллапсам, что мы наблюдаем. Однако кто в нашей стране соблюдает законы и правила? А если некоторые их и блюдут, то это уж точно не «ответственные пиджаки». Впрочем, судите сами.

Фото портала АвтоВзгляд.

Не будем загружать читателя перечислением нормативных актов и содержащихся в них технических подробностей, а коротко расскажем о прописанных в этих документах алгоритмах действий соответствующих служб для минимизации последствий разгулявшейся стихии.

Итак, перед грядущим снегопадом (о котором, кстати говоря, заинтересованные ведомства в обязательном порядке предупреждают метеорологи) дорожники, во-первых, обязаны обработать проезжую часть определенными составами. Причем сделать это за два часа до «небесного извержения».

Во-вторых, во время собственно выпадения осадков прометать дороги, создавая так называемые валы. Это необходимо делать и потому, что по тем самым ГОСТам толщина снежного покрытия на дорогах не должна превышать пяти сантиметров. И, наконец, когда с неба перестало падать – собирать те самые валы и вывозить.

В итоге, городские направления должны быть чистыми минимум через три часа после снегопада, максимум – через шесть часов. Но у нас разве что Кутузовский проспект в Москве может похвастать точным соблюдением предписаний. Потому как в подавляющем большинстве случаев дорожники тупо ждут окончания «стихийного бедствия» и только потом неторопливо выезжают на уборку.

Фото портала АвтоВзгляд.

А уж про своевременный вывоз сметенного к обочинам снега в регламентированные сроки (от суток до нескольких дней, в зависимости от категории улиц) речи так и вообще не идет. Даже в столице нашей необъятной гигантские сугробы, нередко «съедающие» целую полосу движения (не говоря уж о парковочном пространстве), спокойно себе «живут» после декабрьских и январских снегопадов до сих пор! Понятно, что у нерадивых дорожников и коммунальщиков имеются свои «адвокаты», объясняющие нерадивость своих «клиентов» объективными, по их мнению, сложностями.

Скажем, эксперты «Национальной ассоциации зимнего содержания дорог» подчеркивают, что во всех городах России, за исключением Москвы, наблюдается дефицит техники, ее катастрофически не хватает. В целом по стране, в городах недооснащение на 20-50%. Технику по нормативам нужно менять каждые 5–7 лет, это делается явно реже, потому что не хватает финансирования. Машины, как правило, старые - 10-15 летнего возраста. То есть действующего автопарка либо не хватает, либо он изношен и не может выполнять работы в зимний период в полном объеме». Но тут, как говорится, возникают вопросы – кто виноват в дефиците; почему из-за просчетов в планировании соответствующих бюджетов страдают люди, гибнущие на нечищенных дорогах в ДТП; и, наконец, кто за все это в ответе?