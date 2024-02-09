В Москве испытывают светофор нового типа

Центр организации дорожного движения Москвы тестирует новый светофор, предупреждающий людей, пересекающих дорогу по пешеходному переходу, о том, что из-за поворота может выехать автомобиль. Пока испытания ограничены пятью столичными перекрестками.

Как сообщает ЦОДД, светофор нового типа появился на пересечении 1-го проезда Перова Поля и Зеленого проспекта, пересечении улицы Сергея Эйзенштейна и Продольного проезда, пересечении улицы Широкой и Проектируемого проезда №5286 в Москве, а также в Зеленограде — на пересечении Центрального проспекта и улицы Яблоневая аллея, и на пересечении Центрального проспекта и улицы Николая Злобина.

— Как было раньше? Когда зеленый свет горел одновременно для пешеходов и поворачивающих авто, предупреждение включалось только для водителей. Пешеходы не знали, что из-за поворота может поехать машина. Теперь пешеходы тоже предупреждены. При совмещенном движении на пешеходном светофоре дополнительно мигает белый силуэт автомобиля и восклицательный знак, — отметили в ЦОДД.

Глава столичного Дептранса Максим Ликсутов добавил, что если испытания пройдут успешно, такие светофоры могут появиться и в других местах — прежде всего там, где есть риск возникновения ДТП.