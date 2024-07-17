«Автодор» объявил стоимость проезда по последнему участку М-11 «Нева»

Спустя почти десять лет скоростную трассу М-11 «Нева», связывающую две столицы, наконец достроили. Последним участком магистрали стал Северный обход Твери — его ввели в эксплуатацию накануне. А теперь стали известны и тарифы на проезд — как по новому фрагменту в частности, так и по всей трассе в целом.

Северный обход Твери представляет собой четырехполосную платную дорогу. На участке протяженностью 62,4 км организовали четыре транспортные развязки и возвели 28 искусственных сооружений, в том числе 6 мостов и 22 путепровода. Максимальная разрешенная скорость для легковых автомобилей на объездной — 130 км/ч, как и на некоторых других участках М-11 «Нева».

Владельцу той же легковушки проезд по Северному обходу Твери обойдется в 540 рублей, грузовика — 970 рублей. Если же говорить о трассе М-11 «Нева» в целом (за исключением участка с 15 км по 58 км, который находится в управлении другой компании), то водитель на легковой машине заплатит в сумме от 3,2 тыс. целковых, а на грузовой — от 6,6 тыс. Плюс — как минимум 570 рублей (если ехать ночью в будний день) за головной фрагмент 15-58 км.

К слову сказать, 16 июля в России открыли и еще одну платную дорогу — обход города Тольятти. Проезд по 100-километровому участку выудит из кошелька владельца легковушки 540 рублей, грузовика — 970 независимо от дня недели и времени суток. Но первое время взимать плату с водителей не будут.