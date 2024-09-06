Автоэксперт развеял три популярных мифа о бензине

Бензин — вечная тема для споров в гаражах. А еще с ней связано немало заблуждений, в которые до сих пор искренне верят многие российские автомобилисты. Три самых популярных мифа, окутавших горючку, развеяли эксперты.

Во-первых, в беседе с «Российской газетой» директор по сервису и запасным частям «Авилон Mercedes-Benz» Алексей Балашов объяснил, что качество бензина не зависит всецело от октанового числа. По его словам, это далеко не единственный показатель, и он лишь определяет устойчивость продукта к детонации. Важно также учитывать состав, чистоту (отсутствие примесей) и температуру кипения.

Во-вторых, эксперт развеял миф о том, что проверить качество бензина можно по его цвету. Горючка может быть разных оттенков в зависимости от целого ряда факторов — в том числе процедуры производства и хранения. Да, иной раз оттенок может свидетельствовать о проблемах: скажем, мутный или темный цвет зачастую указывает на загрязнение и наличие воды. Но полагаться только лишь на внешний вид не стоит.

Наконец, Балашов рассказал, что далеко не всегда смешивание бензинов с разным октановым числом приводит к расслоению смеси. Однако эксперт все же не советует экспериментировать, поскольку в некоторых случаях это может нанести серьезный урон двигателю, привести к повышению расхода топлива и иным неприятностям. А чтобы минимизировать риски столкнуться с проблемами, нужно, выбирая горючку, ориентироваться на рекомендации автопроизводителя, а также пользоваться услугами «проверенных» АЗС.