В России появится база данных с автомобилями, которые ездят по платным дорогам

«Автодор» собирается создать базу данных, где будут храниться фотографии всех машин, проезжавших по платным трассам хотя бы один раз. Иначе добиться стопроцентной оплаты проезда будет невозможно. «Зайцев» сейчас в среднем 3-4%, большинство их них фиксируют на участках с системой «Свободный поток».

Так будут бороться с любителями не оплачивать проезд

По словам главы «Автодора» Вячеслава Петушенко, главной задачей является создание базы пользователей и оцифровка максимального количества транспортных средств, сообщает «Коммерсантъ».

Нейросеть запомнит автомобиль, проехавший по платной дороге, даже если его номерные знаки были залеплены снегом, рассказал Петушенко. Такие машины узнают не только по бренду и цвету кузова, но и по мелким деталям. Например, антенне или сколе на стекле. В итоге любое ТС можно будет идентифицировать, и при необходимости выставить его владельцу счет за проезд.

Также в «Автодоре» предлагают не обслуживать на заправках автомобили со скрытыми номерами, чтобы водитель рассчитывался за проезд по платной дороге своевременно.

Скрытые номера или езда без номеров — это проблема, с которой «Автодор» борется уже четыре года. Система по возмещению неоплаченной стоимости проезда налажена, на данный момент в производстве находится около 200 тыс. судебных приказов на взыскание заложенностей с автовладельцев.