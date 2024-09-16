От 0 до 600 рублей: на платных парковках Москвы ввели динамические тарифы

Эксперимент, подразумевающий автоматической изменение стоимости парковочного места в зависимости от загруженности конкретной площадки, стартовал в пяти локациях Москвы: на площади Тверская застава, в Никитском переулке, на Рождественском бульваре и Ильинке, а также на Новой площади.

Теперь стоимость места будет меняться в зависимости от загруженности стоянки

О запуске тестового проекта по так называемому динамическому изменению цен на платных парковках города объявил столичный Дептранс. Цена стоянки может снижаться до нуля, а верхняя планка колеблется в диапазоне от 380 до 600 руб/час. Ее применяют в моменты максимальной загруженности названных улиц и площадей. Чем больше будет свободных машино-мест, тем дешевле водителям обойдется услуга.

Эксперимент продлится до 30 сентября 2024 года. Чтобы принять в нем участие, необходимо подать заявку в специальном разделе сайта «Столичного паркинга». Автомобилистам-тестировщикам предоставят доступ к отдельной версии мобильного приложения «Парковки России». Оно покажет понять уровень загруженности необходимой локации. Кстати сказать, в начале августа в «Парковках России» появилась возможность изменить время начала стоянки. Эта функция будет доступна, даже если водитель завершил парковочную сессию досрочно.

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