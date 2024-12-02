У всех российских дорог появятся названия

Ведомство хочет, чтобы региональные и местные власти, а также частники в обязательном порядке присваивали имена дорогам, за которые они отвечают. При этом можно ориентироваться на географические объекты, национальные традиции и особенности местности. От нововведения ждут практической пользы — например, с уникальными названиями будет проще вызвать помощь на место ДТП.

Документ с «именными» поправками к закону «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности» опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Наименование трассы должно состоять из названий населенных пунктов, которые она соединяет. Пока среди российских автодорог собственные имена есть только у федеральных магистралей. Например, М-12 «Восток» или А-181 «Скандинавия».

В Минтрансе уверены, что «императивный порядок» присвоения названий трассам необходим, поскольку это поможет внести их в СКДФ — систему контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов. Там размещены открытые данные обо всех дорогах страны. В том числе о собственнике, протяженности, покрытии и так далее.

В России сейчас насчитывается 1,58 млн км автодорог. Из них 1 млн км местных, 502 тыс. км региональных и 66,2 тыс. км федеральных. Сколько важных трасс пока обходятся без названий — неизвестно.