Вокруг Санкт-Петербурга начали проектировать вторую кольцевую автодорогу

Государственная компания «Автодор» приступила к первому этапу проектирования новой автодороги, которая охватит северную столицу еще одним кольцом. Речь идет о соединении трассы М-11 с Мурманским шоссе и строительстве моста через Большую Неву.

Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на петербургского вице-губернатора Николая Линченко. По его словам, новый мост снизит транзит с северного направления Мурманской области, а также позволит сделать свободнее Вантовый мост.

Строительство первой очереди КАД-2 планируют начать в 2028-2029 годах. Появление этой магистрали должно обеспечить скоростное движение в обход Петербурга от портов Балтийского моря и Мурманска. Общая протяженность трассы составит 348 км, первый этап потребует вложений в размере около 200 млрд рублей.