«Автодор» отменяет зимние ограничения скорости на ключевых трассах

С 21 апреля 2025 года на скоростных участках федеральных трасс М-4 «Дон» и М-11 «Нева» прекращают действовать сезонные ограничения скорости, введенные для легковых автомобилей и грузовиков.

Как сообщили в госкомпании «Автодор», на отдельных участках магистралей теперь установлены разные скоростные режимы: на обходе Ефремова (296-322 км) и отрезке 706-803 км трассы М-4 «Дон» разрешено движение до 110 км/ч, тогда как на М-11 «Нева» от Московской области до Санкт-Петербурга, а также на участке 518-544 км М-4 «Дон» (обход Новой Усмани и Рогачевки) предельная скорость увеличена до 130 км/ч. Для удобства водителей актуальная информация о скоростных режимах дублируется на дорожных знаках и электронных табло.

Повышение сезонных ограничений скорости для легкового транспорта и грузовиков до 3,5 тонн было направлено на оптимизацию транспортных потоков с учетом улучшения дорожных условий.

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