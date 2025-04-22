Российский рынок АЗС показал умеренный рост в 2024 году

Эксперты отмечают, что общий рост числа АЗС в России свидетельствует о стабильности топливно-энергетического сектора, несмотря на экономические вызовы.

Как сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на данные исследования ОМТ-Консалт, общее количество автозаправочных станций в России в 2024 году достигло 28,97 тысячи, что на 1,7% больше показателя предыдущего года. Значительно увеличилось количество независимых операторов — им принадлежат 19,84 тысячи АЗС. В то же время вертикально интегрированные нефтяные компании (ВИНК) сократили присутствие на рынке на 0,9%, доведя количество своих заправок до 9,13 тысячи.

Наибольший интерес независимые операторы проявляют к розничной реализации традиционных видов топлива и сжиженных углеводородных газов. Единственным сегментом, в котором оказались заинтересованы все участники рынка, остается продажа компримированного природного газа (КПГ), хотя его развитие и сдерживается неопределенностью в планах перевода общественного транспорта на газомоторное топливо.

Текущая динамика отражает перераспределение долей рынка в пользу независимых операторов — тех, что демонстрируют большую гибкость в условиях изменяющегося спроса.