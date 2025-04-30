Россию и Северную Корею соединит новый автомобильный мост

РФ и КНДР приступили к реализации масштабного инфраструктурного проекта — строительству моста через пограничную реку Туманную. Новый транспортный переход укрепит экономические связи между странами.

Как сообщает информационный портал «Интерфакс», в ходе видеоконференции премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель кабинета министров КНДР Пак Тхэ Сон дали официальный старт работам, подчеркнув стратегическую значимость этого объекта для двусторонних отношений.

Протяженность нового транспортного узла составит 4,7 км, включая подъездные пути, при этом непосредственно над рекой будет возведена конструкция длиной 1 км. Ширина в 7 метров позволит организовать двустороннее автомобильное движение. Особое внимание уделяется приграничным территориям — после завершения строительства моста появятся новые возможности для развития бизнеса, а также для жителей Приморского края, проект упростит логистику и увеличит грузопоток между дружественными государствами.

Как отметил Мишустин, существующая железнодорожная переправа через «Мост дружбы» уже не отвечает современным потребностям. Новый автомобильный переход станет круглогодичным транспортным коридором, способствующим развитию как торгово-экономического сотрудничества, так и туризма. Проект реализуется в рамках договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанным лидерами двух стран в 2024 году.

Строительные работы поручены компании «ТоннельЮжСтрой» из Сочи, которая должна завершить проект до конца 2026 года. В инфраструктуру войдет современный пункт пропуска, обеспечивающий контроль пересечения границы.