С 1 июня проезд по МСД в часы пик подорожает до 7 рублей

С 1 июня 2025 года стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру (МСД) для жителей столицы и области в часы пик увеличится с 5 до 7 рублей за участок. Бесплатным останется проезд в остальное время, а также в выходные и праздничные дни. Новый тариф вводится в связи с высокой загрузкой магистрали, которая достигает 6-7 баллов по шкале «Яндекс.Пробок».

Как напоминает в своем телеграм-канале департамент транспорта Москвы, с жителей Первопрестольной и области плату на МСД взимают только в периоды высокой загрузки трассы — с 7:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00 по будням. И именно этой схемы касается повышение тарифов — как ожидается, меры поспособствуют снижению пробок. Что же до транзитного проезда, то там условия и расценки пока останутся прежними.

Напомним, что правила платного проезда по МСД в часы пик были введены 15 февраля этого года. За первый месяц действия системы было выписано больше 22,8 тысяч штрафов за неуплату. Размер взысканий для легковых автомобилей составляет от 3 тысяч рублей для физических лиц и 10 тысяч — для юридических.

Параллельно с изменением тарифов на МСД с 1 июня корректируются и цены на проезд в городском транспорте Москвы. Так, проезд по карте «Тройка» теперь обойдется пользователям метро и автобусов в 67 рублей.