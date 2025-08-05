На трассе А360 «Лена» обрушилось дорожное полотно

На федеральной трассе в Амурской области произошло ЧП с разрушением дороги. К счастью, в этот момент на этом участке не было автомобилей, что позволило избежать жертв.

Как сообщает портал AMUR. LIFE, инцидент случился на участке между городами Тында и Соловьевск. Очевидцы, оказавшиеся неподалеку, успели запечатлеть масштаб разрушения на видео. На кадрах видно, что провал занимает практически всю ширину дороги, делая проезд невозможным.

Организация, отвечающая за содержание трассы, оперативно отреагировала на ситуацию. На сайте «Упрдор «Лена» появилось сообщение о временном закрытии участка с 39-го по 160-й километр. Водителям рекомендовали воздержаться от поездок в этом направлении, так как альтернативного пути объезда пока нет.

На данный момент точные причины обрушения выясняются. Предположительно, к провалу могли привести обильные осадки, размывшие грунт под дорожным полотном.