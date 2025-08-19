В Москве ощутимо подорожал бензин

На сегодняшний день за литр 92-го бензина столичным автомобилистам приходится платить по 59 рублей. За аналогичный объем 95-го на заправках просят более 65 «целковых».

В среднем цена литра выросла на три рубля

Об этом сообщает Московская топливная ассоциация (МТА). Судя по ее отчету, если проводить параллель с началом текущего года, топливо марки АИ-92 нынче прибавило в цене 2,97 рубля. В итоге литр в среднем оценивается в 59,16 «деревянных». А в случае АИ-95 речь идет уже о 65,39 рубля, этот тип горючего вышел в плюс на 3,2 рубля.

Стоимость бензина в Первопрестольной стала ощутимо расти в начале летнего сезона, увеличение розничных цен связано с подъемом биржевых котировок, пишет «Интерфакс». На данный момент на «Петербургской бирже» ценник обоих вышеуказанных марок топлива достиг исторического максимума.