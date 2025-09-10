Паромная переправа «Порт Крым» позволит водителям меньше стоять в «пробках»

В Керчи планируют восстановить паромную переправу «Порт Крым». В филиале ФГУП «НИКИМП» уже объявлен аукцион для умельцев, которые смогут заняться реконструкцией гидротехнических сооружений. Пока речь идет о выполнении работ по проектированию объекта капитального строительства. Заявки на участие будут принимать до 22 сентября 2025 года.

Об этом сообщает ресурс RosTender.info. В результате модернизации российским автомобилистам будет легче попасть на полуостров, учитывая «пробки» на Крымском мосту. Обновление инфраструктуры позволит увеличить пропускную способность переправы, снизит время ожидания парома, а пассажирские и грузовые перевозки должны стать безопаснее.

В проект в общей сложности инвестируют 177 млн рублей. Их выделят из федерального бюджета в виде субсидии, направив на разработку необходимой документации, проведение экспертиз и исследований.

Обновление гидротехнических сооружений переправы «Порт Крым» призвано не только улучшить качество услуг для пассажиров, но и положительно повлиять на экономику региона, способствуя развитию торговли и туризма.