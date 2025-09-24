Российские заправки ввели ограничения на продажу бензина

В ряде регионов нашей страны начали ограничивать продажу бензина. Его нехватка и перебои с поставками наблюдаются уже больше месяца.

Ситуацию связывают не только с сезонным спросом

Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на участников рынка. Уточняется, что перебои с поставками бензина коснулись Московской и Ленинградской, а также Нижегородской, Рязанской и других областей.

По словам президента Независимого топливного союза (НТС) Павла Баженова, в условиях дефицита некоторые сети автозаправочных станций приняли решение не отпускать более 10-20 л бензина в одни руки либо торговать только дизелем. Подобные меры помогут избежать временного закрытия АЗС, позволив их владельцам переждать непростой период, отметил эксперт.

Помимо заправок, аналогичную тактику выбрали и определенные крупные нефтяные компании. Например, теперь не на всех АЗС «Лукойла» бензин наливают в канистры, местами не обслуживаются топливные карты.

Причиной сложившейся ситуации стал сезонный рост спроса на бензин при снижении объемом его производства. Оно уменьшилось в том числе из-за ремонтов нефтеперерабатывающих заводов. Плюс на бирже бензин обходится дороже, чем в рознице, что осложняет жизнь небольшим заправкам, лишая их прибыли. Для сдерживания цен власти временно ограничили экспорт такого топлива, аналогичные меры могут расширить на «солярку».