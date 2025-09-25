В России запретят экспортировать бензин до конца 2025 года

Уже скоро российские власти пролонгируют тотальный запрет на вывоз бензина за рубеж для всех участников рынка. Ограничения будут актуальны как минимум до конца текущего года.

Это произойдет в ближайшее время

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Александра Новака. По его словам, бензином дело не ограничится, и правительство расширит аналогичный запрет на непроизводителей дизельного топлива.

Г-н Новак пояснил, что грядущие нововведения дадут возможность наполнить отечественный рынок нефтепродуктами, которые сейчас экспортируются. В то же время ограничения не будут распространяться на поставки топлива, предусмотренные межправительственными соглашениями.

На данный момент все участники рынка, включая нефтеперерабатывающие заводы, не имеют права вывозить бензин из нашей страны до 30 сентября. А в случае непроизводителей, как их назвал Новак — до 31 октября.

Ранее портал «АвтоВзгляд» писал, почему российские заправки ввели ограничения на продажу бензина.