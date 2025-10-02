В России задумались о легализации топливных присадок

Правительство России оценивает перспективы массового применения топливных присадок. Если их официально разрешат добавлять в бензин и дизель, такой шаг позволит нарастить предложение и на внешнем, и на внутреннем рынке.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на вице-премьера Александра Новака, который сделал заявление в кулуарах ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

По словам г-на Новака, на сегодняшний день обсуждаются способы увеличения производства топлива внутри страны и объемов продукции, идущей на экспорт. Одним из вариантов может стать использование химических элементов, присадок, что откроет дополнительные возможности по выпуску и бензина, и дизеля на территории Российской Федерации.

Напомним, в конце сентября в России запретили экспортировать бензин до конца 2025 года. Ограничения касаются всех участников рынка, включая непосредственных производителей. Аналогичные меры ввели для дизельного топлива, судового и прочих газойлей, в том числе приобретенных на биржевых торгах.

