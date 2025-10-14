206

Новую платную автодорогу построят на западе Москвы

Проект планируют реализовать за четыре года

В столице должна появиться очередная платная магистраль, соединяющая Новорижское шоссе с Северным обходом Одинцова. Протяженность магистрали составит 18,6 км.

Анатолий Белецкий

Изображение Новую платную автодорогу построят на западе Москвы

Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на проект соответствующего соглашения, размещенного на портале ГИС «Торги». По новой платной дороге автомобилистам разрешат ехать со скоростью 120 км/ч. Ожидается, что в течение первого года после запуска по трассе будут в среднем проходить по 23 000 машин в сутки.

Согласно предварительным расчетам, реализация проекта потребует инвестиций в размере 77,5 млрд рублей. Помимо дорожного полотна, запланировано возведение ряда сооружений, в список которых войдет мост через Москву-реку и эстакада через трассу М-9 «Балтия».

Дорогу построят в рамках концессионного соглашения на 49 лет, чтобы снизить затраты бюджета и опережающими темпами строить масштабные объекты инфраструктуры, отметили в столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики.

