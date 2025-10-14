Водителей, которые не оплачивают проезд по скоростным трассам, стало меньше

Как сообщает «КоммерсантЪ», позитивную динамику эксперты связывают с улучшением информированности пользователей: современные системы моментально оповещают о необходимости оплаты проезда через мобильные приложения и другие каналы.
Параллельно «Автодор» и ГИБДД ужесточают борьбу с сознательными нарушителями, которые передвигаются либо со скрытыми госномерами, либо без них вовсе. На трассах проводятся рейды, а на барьерных пунктах машины без регзнаков теперь просто не пропускают через шлагбаумы.
При этом в госкомпании обращают внимание на рост общей суммы штрафов, что объясняется увеличением доли грузового транспорта среди неплательщиков — для них размер санкций значительно выше.