Водителей, которые не оплачивают проезд по скоростным трассам, стало меньше

Автовладельцы активнее используют законную возможность избежать штрафов

Всего за девять месяцев 2025 года общее количество штрафов, выписанных за неоплату проезда по скоростным магистралям, сократилось незначительно — на 2,7% до 838,3 тысячи. Однако почти на 9% увеличилось число отмененных постановлений, что в конкретных цифрах позволило сэкономить водителям более 600 млн рублей.

Автор
Александр Проневский

Как сообщает «КоммерсантЪ», позитивную динамику эксперты связывают с улучшением информированности пользователей: современные системы моментально оповещают о необходимости оплаты проезда через мобильные приложения и другие каналы.

Параллельно «Автодор» и ГИБДД ужесточают борьбу с сознательными нарушителями, которые передвигаются либо со скрытыми госномерами, либо без них вовсе. На трассах проводятся рейды, а на барьерных пунктах машины без регзнаков теперь просто не пропускают через шлагбаумы.

При этом в госкомпании обращают внимание на рост общей суммы штрафов, что объясняется увеличением доли грузового транспорта среди неплательщиков — для них размер санкций значительно выше.

