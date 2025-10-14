Водителей, которые не оплачивают проезд по скоростным трассам, стало меньше

Всего за девять месяцев 2025 года общее количество штрафов, выписанных за неоплату проезда по скоростным магистралям, сократилось незначительно — на 2,7% до 838,3 тысячи. Однако почти на 9% увеличилось число отмененных постановлений, что в конкретных цифрах позволило сэкономить водителям более 600 млн рублей.

Как сообщает «КоммерсантЪ», позитивную динамику эксперты связывают с улучшением информированности пользователей: современные системы моментально оповещают о необходимости оплаты проезда через мобильные приложения и другие каналы.

Параллельно «Автодор» и ГИБДД ужесточают борьбу с сознательными нарушителями, которые передвигаются либо со скрытыми госномерами, либо без них вовсе. На трассах проводятся рейды, а на барьерных пунктах машины без регзнаков теперь просто не пропускают через шлагбаумы.

При этом в госкомпании обращают внимание на рост общей суммы штрафов, что объясняется увеличением доли грузового транспорта среди неплательщиков — для них размер санкций значительно выше.